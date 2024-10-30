本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中職公告自由球員名單 詹子賢陳子豪朱育賢林泓育等32人入列
首頁 / 地方

竹縣粄食嘉年華11/9登場 推新埔粄食地圖嚐美食

2024/10/30 15:16（10/30 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣政府與新埔鎮公所30日舉辦「新竹縣粄食嘉年華」宣傳活動，縣長楊文科（後右3）表示，活動將在11月9、10日在新埔鎮藝文廣場登場，規劃「客家美食展售會」以及「千人健走食粄條」活動，歡迎民眾一同參與。中央社記者郭宣彣攝 113年10月30日
新竹縣政府與新埔鎮公所30日舉辦「新竹縣粄食嘉年華」宣傳活動，縣長楊文科（後右3）表示，活動將在11月9、10日在新埔鎮藝文廣場登場，規劃「客家美食展售會」以及「千人健走食粄條」活動，歡迎民眾一同參與。中央社記者郭宣彣攝 113年10月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣府與新埔鎮公所11月9日將舉辦新竹縣粄食嘉年華，縣長楊文科今天表示，此次打造新埔鎮粄食地圖，標示鎮上43家粄條店，讓民眾可方便尋找並品嚐客庄美食好味。

新竹縣政府與新埔鎮公所今天舉辦「新竹縣粄食嘉年華」宣傳活動，楊文科說，粄食嘉年華活動包含有「客家美食展售會」及「千人健走食粄條」等，盼振興竹縣客家粄食文化，並展現在地特色。

交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者表示，此次與新埔鎮公所也打造新埔鎮粄食地圖，地圖中標示有43家粄條店，方便民眾選擇，另也安排有「走讀新埔小旅行」，將由導覽人員帶領民眾走訪地方，體驗古樸的客庄氛圍。

新埔鎮鎮長陳英樓致詞指出，「千人健走食粄條」活動，路線長度約3.5公里，民眾能走訪潘屋、日本公園、舊鎮公所及張氏家廟等景點，只要完成5個集章，還能兌換抱枕。

陳英樓說，新竹縣粄食嘉年華於11月9、10日在新埔鎮藝文廣場登場，邀請民眾到新埔鎮品嚐道地客家米食及採購在地農特產，一起走訪老街、大啖粄條美食。（編輯：李錫璋）1131030

陳英樓
新竹縣新埔鎮長遭酒瓶砸頭 警方逮捕涉案男子
楊文科
竹北天坑案5被告出庭 豐邑董事長、總經理不認罪新竹縣天坑案 豐邑副總經理喊冤、2被告認罪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：