竹縣粄食嘉年華11/9登場 推新埔粄食地圖嚐美食

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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣府與新埔鎮公所11月9日將舉辦新竹縣粄食嘉年華，縣長楊文科今天表示，此次打造新埔鎮粄食地圖，標示鎮上43家粄條店，讓民眾可方便尋找並品嚐客庄美食好味。

新竹縣政府與新埔鎮公所今天舉辦「新竹縣粄食嘉年華」宣傳活動，楊文科說，粄食嘉年華活動包含有「客家美食展售會」及「千人健走食粄條」等，盼振興竹縣客家粄食文化，並展現在地特色。

交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者表示，此次與新埔鎮公所也打造新埔鎮粄食地圖，地圖中標示有43家粄條店，方便民眾選擇，另也安排有「走讀新埔小旅行」，將由導覽人員帶領民眾走訪地方，體驗古樸的客庄氛圍。

新埔鎮鎮長陳英樓致詞指出，「千人健走食粄條」活動，路線長度約3.5公里，民眾能走訪潘屋、日本公園、舊鎮公所及張氏家廟等景點，只要完成5個集章，還能兌換抱枕。

陳英樓說，新竹縣粄食嘉年華於11月9、10日在新埔鎮藝文廣場登場，邀請民眾到新埔鎮品嚐道地客家米食及採購在地農特產，一起走訪老街、大啖粄條美食。（編輯：李錫璋）1131030