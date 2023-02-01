健全房屋稅籍 新北：2月起展開清查作業

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市政府稅捐稽徵處表示，為維護租稅公平及健全房屋稅籍，自2月起展開房屋稅籍清查作業。房屋如有新建、增建、改建或變更使用情形者，請儘速主動申報，以免查獲受罰。

新北稅捐處今天發布新聞稿表示，2月起展開房屋稅籍清查作業，清查重點包含房屋使用情形是否符合減免稅要件、適用稅率與實際用途是否相符、老舊房屋是否已滅失及有無新建、增建、改建房屋等事項。

稅捐處表示，房屋稅是以附著於土地上各種房屋及增加房屋使用價值建築物為課徵對象，一般常見的頂樓增建、陽台封閉及房屋前、後加蓋等情形，均應設立稅籍課徵房屋稅。

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稅捐處表示，派員實地勘查房屋是否有增、改建或變更使用情形，清查人員清查時會配戴識別證以資識別，請納稅義務人配合及協助，房屋如有新建、增建、改建或變更使用情形者，請儘速主動申報，以免查獲受罰，遭處所漏稅額兩倍以下罰鍰。

稅捐處表示，如有查獲而改課或補徵稅額時，會以公文通知，納稅義務人如有疑義，可向稅捐處洽詢，以維護自身權益。（編輯：卞金峰）1120201