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新竹縣6局處長異動 楊文科小內閣就定位

2023/2/2 11:20
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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹縣長楊文科今天表示，為推動縣政政策無縫銜接，近期調整人事，包含行政處、社會處、地政處、財政處、交旅處、稅務局等6個局處長職務異動。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，人事異動名單，包含原行政處長邱俊良調任參議，職缺由簡任秘書周秋堯陞任；原社會處長李國祿調任參議，職缺由簡任秘書陳欣怡陞任；原地政處長魏嘉憲調任參議，職缺由副處長古瓊漢陞任。

原財政處長黃國峯調任縣府簡任秘書並代理稅務局長，而原稅務局長彭惠珠調任參議，財政處長則由縣府參議梁淑惠接任；原交通旅遊處長游志祥將在6日轉任台中市政府，職缺由交旅處副處長戴志君陞任。

楊文科說，為推動縣政政策無縫銜接，近期調整人事名單，讓小內閣開春後迅速定位，主要由縣府人員遷調，讓具專業能力且受到肯定的優秀人員陞任。

楊文科表示，他尤其重視行政革新與簡政便民措施，為避免「淤泥效應」導致資源浪費、行政效率低落，要求各局處長要改進繁複表格、公文往返，減少不必要的文書流程，以加強行政服務品質及效率。（編輯：李錫璋）1120202

#楊文科
#財政處長
#黃國峯
楊文科
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