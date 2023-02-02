新北平溪天燈節 2/5十分廣場20呎萌兔雙主燈升空

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2023新北市平溪天燈節5日元宵節當天將在十分廣場舉辦首場活動，2日揭曉超大型20呎兔年「好運萌兔」及胡蘿蔔造型主燈，（新北市觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月2日

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）2023新北市平溪天燈節5日在十分廣場舉辦首場活動，今天揭曉超大型20呎兔年「好運萌兔」及胡蘿蔔造型主燈，當天將同步冉冉升空，恰似兔子追著紅蘿蔔而行的逗趣畫面。

新北市政府觀光旅遊局下午在平溪國中舉行記者會，公布畫家Rabbit with Mask面具兔及天燈創作師傅胡民樹，共同製作的超大型兔年及胡蘿蔔造型主燈。

觀旅局說，今年平溪天燈節活動將挑戰20呎雙主燈共同齊飛，2月5日第一場活動的第一盞主燈「好運萌兔」，以俏皮的模樣坐在耀眼的金元寶中，身穿新春喜慶背心，拿著「愛在元宵兔給樂」春聯，象徵大吉大利的年節。

觀旅局說，第二盞主燈「好彩頭」搭配兔年造型主燈，以胡蘿蔔為設計概念，象徵好彩頭福運到。雙主燈冉冉升空時，恰似兔子追著紅蘿蔔而行的逗趣畫面。

觀光旅遊局表示，活動將於元宵節（2月5日）在十分廣場與百盞兔子剪影天燈齊飛，歡迎民眾於當天上午10時於活動會場排隊領取免費天燈券。

除天燈晚會外，平溪區更推出3座期間限定的燈光藝術裝置，展至28日為止，於每天下午5時至晚間10時亮燈，民眾可搭乘大眾運輸前往捕捉美拍畫面，感受平溪帶來的溫暖、勇氣與希望。（編輯：李錫璋）1120202

2023新北市平溪天燈節將於5日在十分廣場舉辦首場活動，2日在平溪國中揭曉胡蘿蔔造型主燈「好彩頭」，象徵福運到。（新北市觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月2日