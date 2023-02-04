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議員指行善社宅電梯常故障 北市：已修繕可使用

2023/2/4 12:57
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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市議員陳怡君指出，行善社宅有電梯常故障等狀況，施工品質差。北市都發局今天表示，去年開放入住起，共接獲9件報修案，皆是零件故障，當天修繕完成，已能正常使用。

民進黨台北市議員陳怡君發布質詢資料指出，接獲社會住宅住戶陳情，農曆過年後常遇到社宅電梯故障等狀況，導致出門只能走樓梯，質疑北市社宅施工驗收掉漆，才會有電梯無法使用等情形。

她說，去年12月間啟用的行善社會住宅，啟用3天電梯就發生問題，期間還出現其他故障原因，導致無法使用，調資料發現，住戶在45天內共通報9次維修，並出現沒有熱水可使用等狀況。

她表示，陳情人提到，若向管理單位提出社會住宅缺失，事後還會遭警告，呼籲北市府專案通盤檢討並對社宅總體檢，還給住戶安心的居住品質。

對此，北市府都發局指出，位於行善路266號、268號的行善社會住宅自去年入住至今，共接到9件通報案，皆為零件設備故障，包含電梯內照明不亮、面板顯示訊號異常、電梯停等時間較長等，相關修繕案在接獲通報當天立即完成修復，現已可正常使用。

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都發局表示，住戶提出住宅狀況後，物業管理及維修員獲報後，都會立即進場修繕完畢，並無施壓，會持續精進快速維修方案服務及驗收驗屋等管控機制，提升社宅整體品質。

行善社會住宅先前曾出現瑕疵，國民黨台北市議員游淑慧1月間召開記者會指出，社宅包含陽台門框未裝好，導致落地窗無法密合，牆面及天花板有裂痕等瑕疵；都發局當時回應會陸續改善。（編輯：李錫璋）1120204

#陳怡君
#北市都發局
#台北市
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