大林蒲遷村歡喜換新厝 第4場說明會2/11登場

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）大林蒲遷村第4場說明會將於11日辦理。高市府表示，遷村經費已爭取到行政院支持，從原先匡列的589.81億元提高到694.31億元，期盼體現居住正義，照顧每一位大林蒲的居民。

第4場說明會將於2月11日上午10時在大林蒲中油活動中心舉辦，居民們已在春節後陸續收到開會通知。高市府除說明遷村計畫草案內容外，也聆聽地方意見。

高雄市長陳其邁自民國109年8月24日上任後，積極與當地民眾展開溝通，除多次造訪大林蒲與當地里長及地方人士洽談遷村方向外，也在110年2月公開遷村計畫草案，公布後至今已召開3場遷村說明會。陳其邁前3場說明會親自出席，與當地居民面對面直接溝通，並表示說明會將會開到大家有共識，希望居民能歡喜換新厝。

針對居民反映意見，高市府與經濟部研議及參採，包括放寬私有住商區土地一坪換一坪資格、提高農產物收入損失津貼、增加市場攤台救濟、增加弱勢戶遷移費、新增安置地容積提升方案、增加農業區土地得跨區區段徵收換選高坪特定區住宅區土地、新增設籍鳳鼻頭漁港漁船(筏)優惠收購、安置地興建獨棟綜合性活動中心暨文化館等，遷村經費更爭取到行政院的支持，從原先匡列的589.81億元提高到694.31億元，盼體現居住正義，照顧每一位大林蒲的居民。

針對遷村安置地規劃，高雄市都發局長吳文彥表示，每一街廓均劃設10米以上的道路，讓居民們選到的土地都是基地方正、鄰接大馬路的環境，並將補充安置地的公共設施，包括新建學校、社區公園、活動中心、消防分隊、派出所、市場等，配合周邊既有的濕地公園、衛武營公園、圖書館、日照中心、托嬰中心等設施，打造優質居住的環境。遷村地鄰近五甲商圈、夢時代購物廣場、SKM Park等購物商場，居民購物方便；交通方面，鄰近的國1及台88，加上即將動工的捷運黃線，也大大增加居民出入便利性。

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位於高雄小港臨海工業區的大林蒲，長期被煉油廠、發電廠等工業設施包圍，居民飽受環境汙染風險，在縣市合併前即多次透過民意代表反映希望遷村，向行政院提出多次建議。

直至總統蔡英文上任後始著手進行評估，市府於106年進行家戶遷村意願普查，並獲89.04%居民贊成遷村，經向行政院爭取，並於108年底行政院核定經濟部「新材料循環產業園區設置計畫」，將大林蒲遷村及經費納入計畫，確定推動遷村工作。（編輯：孫承武）1120206