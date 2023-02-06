假志工稱可提供櫻花季免費通行證 武陵農場澄清

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）武陵農場櫻花季7日登場，因入場採總量管制，有人冒用農場志工表示可提供免費通行證，武陵農場澄清，解說志工1人僅1張通行證，無額外提供，切勿上當。

武陵農場櫻花季7日登場，櫻花季期間，武陵農場實施總量管制每天進場人數6000人。武陵農場在臉書貼出「澄清事項說明」，強調武陵農場生態解說志工，在櫻花季期間僅給予服勤志工本人1張通行證，且登記有案，並無給予任何其他額外名額。

武陵農場副場長胡發韜今天接受媒體聯訪表示，有志工在不公開的Line群組中發現，有人表示可替其他人拿到武陵農場櫻花季的通行證，調查後發現，這名民眾並非武陵農場志工，卻假冒志工散布不實消息，提出澄清說明。

胡發韜指出，武陵農場只發給農場解說志工1人1張通行證，只能供本人通行，並無額外提供多餘的通行證，呼籲民眾不要上當。（編輯：謝雅竹）1120206