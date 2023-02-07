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彰化動防所增設寵物管理課 也負責展演動物業

2023/2/7 11:54
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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化動防所3月1日起增設寵物管理課，負責寵物與展演動物業輔導管理工作；動防所說，寵物管理工作原由動保課負責，但動保課業務太繁重，因此成立寵物課，負責寵物管理工作。

彰化縣動物防疫所原設有豬禽防疫課、草食防疫課、動物保護課、疾病檢驗課以及獸醫藥政課等5課，不過彰縣府日前發布公告指出，彰化動防所將增設寵物管理課，草食防疫課和疾病檢驗課合併成為草食暨檢驗課。

彰化動防所長董孟治今天接受中央社記者電訪時說，農委會畜牧處成立寵物管理科，為配合中央組織編制，因此增設寵物管理課，負責特定寵物業、展演動物業的輔導與管理、寵物絕育及登記管理、狂犬病預防工作、輸出入寵物追蹤檢疫管理等事項。

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董孟治說，以往寵物相關業務都由動保課負責，不過像是展演動物業輔導管理以及寵物絕育登記等業務越來越繁重，因此增設寵物管理課，分擔原有動保課的業務，中央也承諾會幫忙增加人手。

董孟治指出，簡單來說，以後有登記的寵物就是歸寵物管理課負責，沒有登記或沒有主人的寵物像是流浪狗、流浪貓等，就由動保課管理，而新的組織編制將從3月1日起生效。（編輯：謝雅竹）1120207

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