春節後鳳梨釋迦價格再跌 農委會啟動加工品促銷

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因中國大陸禁止輸入，台東鳳梨釋迦收購價春節後再創新低，1斤跌破新台幣15元。中央社記者盧太城台東攝 112年2月8日

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）因中國大陸禁止輸入，台東鳳梨釋迦收購價春節後再創新低，1斤跌破15元。農委會今天輔導農會舉辦「最愛釋妳」鳳梨釋迦加工品促銷。

中國以釋迦驗出害蟲禁止輸入，台東9成鳳梨釋迦銷售中國，這2年價格雪崩，產地收購價從每台斤平均新台幣70至80元跌至今年春節前剩下20元左右，春節後多處集貨場跌破15元。

昨天晚上有網友在社群網站PO影片，指鳳梨釋迦價格慘跌，台東縣政府以1斤12元收購拿去當肥料，引起農友關切。

台東縣政府農業處副處長馬志安接受媒體聯訪強調，目前沒有啟動任何收購，過年後縣政府正在積極到外縣市行銷加工的鳳梨釋迦產品，今天就和農委會、農會攜手在台北促銷，縣政府不會低價收購，讓農民血本無歸。

農委會農糧署東區分署表示，農糧署今天輔導台東縣農會在台大醫院國際會議中心舉辦，「最愛釋妳」鳳梨釋迦加工品上市記者會。搭配情人節到來，以「初戀」為主題，邀民眾體驗甜蜜中帶點微酸的鳳梨釋迦及搶先品嚐即將全面上市的鳳梨釋迦果乾及氣泡飲等產品。

另透過國際視訊連線，由日本議員澀谷正文及韓國網紅有璟在線上與大家分享品嚐鳳梨釋迦果乾、氣泡飲、冰棒等美好滋味，將來自台灣美味的鳳梨釋迦推薦給日、韓的消費者。（編輯：黃世雅）1120208

因中國大陸禁止輸入，台東鳳梨釋迦收購價春節後再創新低，農業委員會農糧署8日輔導台東縣農會在台北舉辦「最愛釋妳」鳳梨釋迦加工品上市記者會促銷。（台東縣農會提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月8日