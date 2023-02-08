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迎萬金杜鵑盛開 新北移動花聚落邀藝術家創作

2023/2/8 18:39
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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市萬里、金山是全台8成杜鵑花花苗產區，市府每年都會配合花季舉辦花展，今年規劃將杜鵑花與在地農用車、漁用船等元素結合，打造與眾不同的「萬金杜鵑移動花聚落」花展。

新北市農業局長李玟透過新聞稿指出，新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，全台8成杜鵑花來自萬金地區，所培育品種高達300多種。為使杜鵑產業永續發展及展現萬金杜鵑之美，今年依往例再次於萬里瑪鋉溪觀光公園及運動公園辦理「花聚落」特展。

農業局表示，今年「花聚落」特展規劃透過嘉年華形式，以「移動花聚落」為主題，利用在地農用車、漁用船為元素，邀請跨界藝術家們一同進行萬金杜鵑創作，讓「萬金杜鵑」品牌更在地也更國際。

農業局表示，即日起至2月16日對外徵求杜鵑花車設計，歡迎跨界藝術家們發揮創意，將選出10組作品布展，將補助每組新台幣2萬元參展。

農業局表示，春季杜鵑花期在2至3月，目前杜鵑都已結花苞，預計於2月下旬陸續綻放，2月底至3月上旬為盛開狀況。為配合花期，預計於2月下旬辦理為期4週的「萬金杜鵑移動花聚落」花展。（編輯：卞金峰）1120208

#新北市農業局長
#李玟
#萬金杜鵑移動花聚落
李玟
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