高市111年營利事業銷售額破5.87兆 市政財源更充實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高市府積極促參招商，財政局今天公布統計數據，去年各行業營利事業銷售額突破5.87兆元，創新歷史新高，有助高市獲得更多統籌分配款及充實財源，為市政建設注入活水。

高雄市政府財政局今天發布新聞稿指出，市長陳其邁帶領團隊積極促參招商，根據最新統計，去年各行業營利事業銷售額突破新台幣5.87兆元，創歷史新高，較民國110年5.57兆，成長約5.32%，更較109年4.52兆元成長約30%。

財政局長陳勇勝說，市府除111及110年連續2年達成「0舉借」，至111年底止共減債106億元，突破「減債百億」目標，也不斷透過促參招商及推動多項防疫振興措施，促進高雄市經濟成長。

陳勇勝表示，營利事業銷售額持續攀升，挹注財政收入成長，進一步使高雄市自有財源由100年699億元，到111年首度突破千億元，今年預計更將達到1100億元，創歷史新高，財政日趨健全。

陳勇勝指出，營利事業銷售額較109年大幅成長，將強化高雄市財政收入，有助獲得更多統籌分配款，充實社會福利及公共建設等財源，為市政建設注入活水；今年將持續開源節流、促參招商等工作，以連續3年達成「0舉借」為目標。（編輯：陳仁華）1120209