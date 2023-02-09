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參山處攜手樂成宮 情人節送喔熊愛情御守

2023/2/9 16:41（2/9 17:36 更新）
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西洋情人節將至，參山國家風景區管理處推薦遊程，民眾可到谷關古靈寺拜月老、祈求婚姻。（參山處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月9日
西洋情人節將至，參山國家風景區管理處推薦遊程，民眾可到谷關古靈寺拜月老、祈求婚姻。（參山處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）西洋情人節將至，參山國家風景區管理處與台中樂成宮合作推出喔熊愛情御守，透過月老加持的紅線，讓單身男女成功脫單，推薦可到谷關古靈寺、梨山千櫻園遊程，賞櫻求姻緣。

西洋情人節將至，參山處今天發布新聞稿，參山處長曹忠猷指出，元宵節推出喔熊財富御守大受歡迎，適逢2月14日是西洋情人節，再度與擁有271年歷史台中樂成宮合作，情人節期間推出喔熊愛情御守。

他說，台中樂成宮旱溪媽祖廟2樓月老殿，各地男女前往祈福求姻緣。與樂成宮合作放入由月老加持的求姻緣紅線，期待可以幫助單身男旅一起加入脫單行列。

參山處推薦情人約會行程，民眾可帶著愛情御守到谷關古靈寺祈求婚姻、到梨山千櫻園、姻緣丘賞櫻花「牽姻緣」，在旅遊當中尋找到幸福人生。

參山處的喔熊愛情御守限量送出，2月11日到樂成宮月老殿上香祈求姻緣，現場擲筊3次，只要有1次聖筊，拍照上傳參山臉書的活動貼文，就能獲得喔熊愛情御守，限量99個。

2月11至19日，到參山臉書粉絲專頁貼文留下2023我的脫單宣言或是我的告白宣言+tag告白對象，有機會抽中喔熊愛情御守。抽出33幸運兒，1個帳號送出1對愛情御守。（編輯：黃世雅）1120209

西洋情人節將至，參山國家風景區管理處與台中樂成宮合作推出喔熊愛情御守，廟方人員過香爐加持。（參山處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月9日
西洋情人節將至，參山國家風景區管理處與台中樂成宮合作推出喔熊愛情御守，廟方人員過香爐加持。（參山處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月9日
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