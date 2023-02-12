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淡水土耳其冰淇淋老闆親友多人罹難 忍淚上工

2023/2/12 14:16（2/12 20:46 更新）
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土耳其與敘利亞邊界發生強震，災情嚴重，在新北市淡水賣土耳其冰淇淋的老闆Kemal Demir（藍衣者）12日忍淚上工，他表示，有好多朋友、親戚罹難。中央社記者王鴻國攝 112年2月12日
土耳其與敘利亞邊界發生強震，災情嚴重，在新北市淡水賣土耳其冰淇淋的老闆Kemal Demir（藍衣者）12日忍淚上工，他表示，有好多朋友、親戚罹難。中央社記者王鴻國攝 112年2月12日
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（中央社記者王鴻國新北12日電）在土耳其震災引眾人關注，在淡水賣土耳其冰淇淋的老闆終於聯絡上家人，親友20多人罹難了，但子女都倖存，由於天氣寒冷，子女已投靠其他親友。

這次土耳其大地震造成逾萬民眾罹難，位淡水金色水岸的土耳其冰淇淋店老闆Kemal Demir的老家，也就在距離震央不到20分鐘的車程。他在震後就急著和家人聯繫，一度和子女聯繫上，雖然高興子女沒事，但得知親友20多人罹難，讓他很難過。

Kemal Demir今天忍淚上工，他的老婆接受中央社記者電話訪問時表示，受到3年的疫情影響，經濟上壓力很大，因此，雖然心難過，也要把握機會做生意。

Kemal Demir接受媒體訪問時表示，有好多朋友、親戚死掉了，他的兒子、女兒的家也都倒塌，只能暫時窩在車上避難。

Kemal Demir後來與家人失去聯絡，老闆娘表示，昨天又聯絡上家人了，由於天氣太寒冷了，家人目前正在前往土耳其伊斯坦堡的路上，希望能投靠親友，暫時先寄住一陣子。（編輯：張銘坤）1120212

#土耳其
#土耳其大地震
#淡水
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土耳其與敘利亞邊界發生強震，造成嚴重災情，在新北市淡水賣土耳其冰淇淋的老闆Kemal Demir（後）得知親友20多人罹難，相當難過，12日忍淚上工做生意。中央社記者王鴻國攝 112年2月12日
土耳其與敘利亞邊界發生強震，造成嚴重災情，在新北市淡水賣土耳其冰淇淋的老闆Kemal Demir（後）得知親友20多人罹難，相當難過，12日忍淚上工做生意。中央社記者王鴻國攝 112年2月12日
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