泰安櫻花季18日登場 警方規劃交管措施

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）有最美派出所之稱的台中市后里區泰安派出所，派出所旁的櫻花林盛開時美不勝收。泰安櫻花季18日登場，初估花期延長至3月，警方規劃交通管制，讓遊客輕鬆賞花。

台中市后里區泰安派出所、泰安國小旁種植大片櫻花樹，有吉野櫻及八重櫻，每逢開花時節，豔紅的櫻花搭配派出所日式建築、以及公園橋墩設計，充滿濃濃日式風情，美景吸引許多民眾前往賞花。

112年度泰安櫻花季18日開幕，活動到28日結束，大甲警分局泰安派出所預估今年花期將持續至3月初，因周遭路幅狹小，將延長實施交通管制至3月5日，共計16天，提供民眾優良賞花環境。

派出所規劃行人徒步區，假日上午8時至下午5時，福興路段（泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口）及安眉路段（泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口）管制汽、機車進入，彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入。另外，泰安派出所內停車場僅提供活動工作人員、服勤人員及管制區內民眾車輛停放，不提供賞櫻民眾停放。

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警方規劃交通管制措施，管制時間2月18日至3月5日上午8時至下午5時，將在相關管制路段及路口，設置指示牌，引導人車通行。雙向單車道（未繪設行車分向線、分向限制線、禁止超車線）狹窄路段，實施單向通行措施，並於單向通行路段兩端派員指揮交通。

由於鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。將加強櫻花區、停車區周邊停車秩序與攤販整理，加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。（編輯：謝雅竹）1120214