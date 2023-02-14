打造健康城市 苗縣將增設頭份、苑裡全民運動館

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苗栗縣長鍾東錦（中）14日會同教育處長葉芯慧（右2）、水利處長楊明鐃（左2）、工務處長古明弘（左1）舉行縣政亮點記者會，宣布將設置2座全民運動館，分別為整建頭份市立游泳館及新建苑裡鎮全民運動館，打造健康幸福城市。中央社記者管瑞平攝 112年2月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣政府為提供縣民多元完善的運動空間，今天宣布將設置2座全民運動館，分別為整建頭份市立游泳館及新建苑裡鎮全民運動館，打造健康幸福城市。

今天適逢西洋情人節，苗栗縣長鍾東錦會同教育處長葉芯慧、水利處長楊明鐃、工務處長古明弘舉行縣政亮點記者會，宣布苗北、苗南各設1座全民運動館，分別為整建頭份市立游泳館、新建苑裡鎮全民運動館，加上目前正執行中的苗栗市及竹南鎮全民運動館，以實際行動支持全民體育，作為送給縣民的情人節贈禮。

教育處指出，頭份市游泳館營運20餘年，2020年受疫情影響，廠商退租，且建築、設施已老舊，為兼顧各年齡層體能發展需求，將整建轉型為多元運動空間，於原基地設置羽球場、桌球場、韻律教室、室內跑道等，以串接周邊戶外運動場館，建構完整運動區。

位於苗南地區的苑裡鎮，則規劃在中正社區活動中心旁興建苑裡鎮綜合式休閒全民運動館，初步規畫有羽球場、體健中心、地下停車場及管理服務空間，其中羽球場也可機動調整為籃球場、排球場使用。

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鍾東錦表示，2座運動館總經費初估約新台幣3億元，將由今年度中央增撥統籌分配稅款支應，達到「取之於民、用之於民」，可避免排擠其他建設經費，同時加入「公民參與式設計」概念，開放民眾參與規劃並採納適切建議，著手整修、興建，期望提供縣民寬敞、舒適、安全、多元的室內運動空間。

此外，苗栗縣榮獲111年運動i臺灣2.0計畫「特優縣市獎」。縣府表示，為培養縣內優秀運動選手及運動團隊，已啟動企業認養計畫，導入更多企業支持，讓苗栗選手在運動場上全力以赴，再創佳績。（編輯：李錫璋）1120214