搖壞左鎮化石園區裝置落跑 肇事者道歉願負擔修繕費

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市左鎮化石園區12日發生遊客錯誤使用互動裝置，造成玻璃破裂水流滿地後逕自離開園區事件，警方介入調查，肇事者今天下午前往園區致歉，且願意負擔修繕費用。

台南市政府文化局今晚發布新聞稿指出，台南市左鎮化石園區12日發生B1互動裝置遭操作不當受到破壞，肇事遊客卻未通報館方逕自離開，因是開學前一天，格外引人注目，園區人員第一時間清理，未造成太大影響。

不過，此事件傳開後，引起網友迴響及轉發，反思遊客參觀展覽的應有行為，臉書（Facebook）熱議引發媒體關注報導，肇事遊客得知後，透過警方聯繫左鎮化石園區，今天下午在警方陪同下前往園區致歉，且願意負擔修繕費用，也讓事件圓滿落幕。

文化局表示，左鎮化石園區是台灣第一座化石專業博物館，也是重要化石展示教育館，參觀人數逾100萬人次，假日親子團體眾多，館方希望爸媽和小孩共同學習博物館知識外，更適時對小朋友傳遞博物館禮儀，培養公民美學素養，打造友善環境。

文化局人員說，透過此事件的發生，館方將積極檢討展品保護責任及相關緊急應變機制。（編輯：陳仁華）1120214