搖壞互動裝置後落跑 左鎮化石園區盼肇事者出面[影]

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台南左鎮化石園區13日po文表示，園區互動裝置因遊客使用方式錯誤，當場玻璃破裂水流滿地，肇事者卻馬上離開。（圖取自facebook.com/TAINAN.FOSSIL）

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南左鎮化石園區內互動裝置因遊客使用方式錯誤，當場玻璃破裂水流滿地，但肇事遊客未通知工作人員，反而立刻離開園區，警方已介入調查，台南市文化局呼籲遊客主動聯繫。

左鎮化石園區昨天在官方臉書粉絲專頁發文，並附上一段監視器畫面，發文中指出，園區發生了不可置信的狀況，B1的互動裝置被破壞，感謝熱情遊客即時通知工作人員進行緊急處理，一方面擔心有無遊客受傷，同時也強力譴責肇事遊客。

發文中指出，肇事遊客在12日事情發生後完全沒有通知園區，甚至馬上離開園區，被破壞的互動裝置正常使用方式是轉動下方轉輪，進行擾動與沉積動作，小朋友原本使用正確方式進行互動，但因為大人錯誤示範發生了悲劇，呼籲大家愛護博物館資源，就算破壞展品也應誠實以對。

台南市政府警察局新化分局左鎮分駐所長陳政宏今天接受媒體聯訪表示，由左鎮化石園區提供的監視器畫面查知，涉嫌破壞展覽品民眾為1名大人、2名小孩，疑因大人不當搖晃裝置致使破裂，灑了一地的水，警方已主動介入查緝，確認涉嫌民眾身分後，將通知到案說明，釐清責任。

台南市文化局代理局長陳修程告訴中央社記者，修復遭破壞的互動裝置要特別向廠商訂製，費用雖需進一步精算，但應不致於龐大到一般人不能負擔，希望肇事遊客能主動與園區聯絡，協調後續處理事宜，不要在小朋友面前做出最壞示範。（編輯：謝雅竹）1120214