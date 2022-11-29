烏來泰雅背簍地景藝術揭牌10天遭焚毀 創作者痛心

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新北市原民局29日表示，烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園內新設裝置藝術Kiri，為泰雅語的「背簍」之意，19日才揭牌，28日上午卻發現遭嚴重焚燬。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月29日

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市原民局今晚表示，烏來德拉楠的大型裝置藝術Kiri（背簍），遭人惡意破壞與嚴重焚毀；族人認為已違反泰雅族傳統gaga的行為，是祖靈所不容。警察局長說，已深入偵辦追查。

新北市政府原民局長羅美菁今晚告訴中央社記者，烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園的裝置藝術Kiri（泰雅語：背簍）的藝術地景於19日揭牌，呈現泰雅族祖先的智慧，也是國內第一件泰雅大型背簍文化地標藝術作品，珍貴且罕見。

羅美菁說，28日上午獲報，這件作品遭不明人士嚴重燒毀1/4。超過2個人高度的背簍作品與解說牌都付之一炬。原民局已向福山警察派出所報案並提出告訴，以找出犯罪者，並捍衛藝術創作與泰雅傳統文化。

新北市烏來區福山部落蝴蝶公園大型地景藝術Kiri（泰雅背簍）19日揭幕，呈現泰雅族祖先的智慧，也是國內第一件泰雅大型背簍文化地標藝術作品。（新北市原民局提供）

市府警察局黃宗仁接受中央社記者電訪表示，已經由新店警分局全力偵辦，也派鑑識人員採證，務必揪出焚毀者與其動機，絕不容許公共藝術遭惡意破壞。

原民局轉述，藝術創作者徐暋盛獲悉後，直呼不可思議並強調其作品在台灣各地都受到良好保護，這作品以烏來泰雅傳統背簍為底蘊發想創作，手工編織的竹編藝術品歷經多日完成，看到燒毀的照片甚感痛心。

德拉楠部落王姓族人憤怒表示，這行為違反泰雅族傳統「gaga（祖訓群體規範）」的行為，是祖靈所不容；若不慎釀成森林大火，甚至將危害部落安全。

羅美菁說，作品是以竹編技藝結合創新編織技法，等比例放大，希望讓遊客體現泰雅族傳統竹藤編的精湛技藝，並帶動部落產業。她嚴重譴責惡意破壞者，此行為不尊重部落傳統文化及歷史，也不尊重藝術作品。原民局將與創作者研究後續修復的可行性。（編輯：李錫璋 ）1111129