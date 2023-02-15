核四廠禁制區及低密度人口區 新北市府公告解除

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（中央社記者曾智怡台北15日電）原能會今天表示，考量核四電廠核能安全顧慮已消除，確認無維持禁制區及低密度人口區的必要後，獲行政院同意照辦，新北市政府今天正式公告解除核四電廠禁制區及低密度人口區。

原能會透過新聞稿說明，當初是台電依核子反應器設施管制法第4條規定，於民國96年假想核子事故發生時，可能導致民眾接受輻射劑量程度，提報龍門（核四）電廠核能安全及廠外民眾保護措施等相關計畫，由原能會會商有關機關劃定範圍，並經行政院核定後，在100年3月由新北市政府公告實施。

原能會指出，台電基於核四電廠建廠執照業已屆期失效，廠內核子燃料亦已全數運出，廠區長期環境背景輻射監測值均在天然背景輻射變動範圍等，於去年9月27日向原能會申請解除禁制區及低密度人口區。

原能會考量核四電廠核能安全顧慮已消除，因此會商內政部、經濟部、新北市政府、新北市貢寮區公所等機關，確認已無維持禁制區及低密度人口區的必要後，陳報行政院並獲准予照辦，請新北市政府公告解除核四電廠禁制區及低密度人口區。

新北市政府今天刊登「解除龍門（核四）電廠禁制區及低密度人口區」公告。

重啟核四公投一年前以「不同意」劃下句點，按照台電規劃，核四廠場址將轉型為「綜合電力園區」，設置風電、光電、海洋能示範機組、儲能等設施。（編輯：張均懋）1120215