陳其邁3月擬訪日 行銷農特產品及城市經貿交流

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市長陳其邁預計3月率團訪日，將參加東京食品展及拜訪熊本、福岡等城市。陳其邁今天表示，此行將行銷高雄優質農特產品、擴展海外市場，並與日本友好城市進行經貿交流。

陳其邁去年12月上任後首度訪日，拜會東京都知事小池百合子；今年3月預計將再訪日，參加2023年東京國際食品展及走訪熊本、福岡等城市交流。

高市府對中央社記者表示，行程仍在規劃中。初步規劃3月5日出發，6日出席2023年東京國際食品展，7日參訪企業；8、9日拜訪熊本，與當地政府官員及企業交流；10日前往福岡，拜會福岡縣知事，11日返台。

陳其邁上午到旗津國中視察雙語教學成效，並接受媒體聯訪。被問到訪日行時表示，此行主要是參加3月東京食品展，這對高雄農民來說是重要活動，市府也希望能行銷高雄優質農特產品到日本。

陳其邁說，日本是很大的市場，市府將協助農民國際行銷、擴展海外市場、分散風險，因此親自率隊參加東京食品展。另也會安排行程到友好城市進行經貿交流與城市交流。

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此外，由南部縣市首長召開的南部區域治理平台會議也將於3月重啟。陳其邁說，包括嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、台東等縣市都會參加，現正在幕僚作業階段，整理各縣市彼此互相關心的議題。

陳其邁說，南部區域治理平台3月重新啟動，不管是票證整合、水資源互相合作、環境永續、淨零排放等議題，都有一些區域間的問題需要解決。希望透過區域治理平台運作，縣市間交換意見及更緊密合作，以解決一些區域治理問題。（編輯：孫承武）1120217