幸福三重 先嗇宮辦101對珍珠婚活動

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（中央社記者王鴻國新北19日電）為喚起社會大眾對婚姻家庭幸福的重視，新北市先嗇宮媒合相關單位協助，今天舉辦「幸福三重，愛在先嗇宮」珍珠婚活動，各界共同見證與祝福101對老夫老妻的幸福時刻。

三重區公所發布新聞稿指出，這場夫妻婚齡達30年以上「珍珠婚」活動，由先嗇宮董事長李乾龍夫妻及新北市政府民政局長柯慶忠等人帶領下，101對老夫老妻穿著婚紗一一步上紅毯，重新感受過去溫馨的幸福氛圍。

柯慶忠表示，愛是包容、體諒、寬恕，還要努力相互扶持，現場的佳偶們能夠堅守婚姻與感情，令人稱羨，感謝李乾龍媒合舉辦這場幸福的活動。

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李乾龍表示，百對銀髮佳偶裡，婚齡達60年以上的佳偶有7對，其中婚齡最長的是來自三重區三民里的林姓夫婦，他們相互扶持走過68個年頭，看到現場阿公、阿嬤臉上洋溢著幸福滿足的笑容，體現了活動所宣揚的幸福家庭核心價值。

三重區長王坤南表示，「十年修得同船渡、百年修得共枕眠」，這次溫馨又有意義的珍珠婚活動，讓銀髮長輩們有機會再次穿上西裝與婚紗，彼此攜手走進「先嗇宮玉兔燈會－彩虹愛心紅毯隧道」，重溫婚禮的浪漫，祝福長輩幸福久久。（編輯：方沛清）1120219