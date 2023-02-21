蔣萬安私幼學費年補助5萬恐跳票 北市規劃新方案

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）台北市教育局今天表示，台北市長蔣萬安補助私幼學費每年新台幣5萬元的政見，因國教署希望私幼補助退場、以免與公共化政策牴觸，可能無法成真；北市將持續與中央溝通爭取。

教育局新聞稿指出，配合行政院「我國少子女化對策計畫」執行，民國108年起，中央要求地方學費補助方案應於3年內落日，共有10縣市訂有額外補助方案，現已有桃園市、台中市、高雄市等9縣市已公告落日。

教育局表示，台北市的「一生六六大順」補助方案，也就是私幼每學期補助1萬3660元，將執行至111學年度第2學期止，只到今年7月31日止。

教育局指出，因為「一生六六大順」補助方案退場，在去年10月擬推動轉型為「您我寶貝你」，每學期補助最高2萬5880元私幼差額補貼方案，但教育部國民及學前教育署認為會與公共化政策相牴觸，因此駁回，並表示若北市執意推行就要扣教育補助款。

教育局表示，依照國教署說法，若北市再增加同性質的幼兒就學補助、北市的教育經費將會被扣1.53億元，意即蔣萬安競選台北市長時提出的2至4歲補助私幼學費每年5萬元政見，恐怕無法成真。

教育局指出，考量北市消費支出為全台之冠、私立幼兒園學費收費高，已再規劃私幼補助新方案，持續與教育部及國教署協商，盼在不影響中央對北市的補助款前提下，減輕家長負擔。（編輯：戴光育）1120221