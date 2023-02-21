幼兒園師生比調到1比12 潘文忠：公共化園所開始

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（中央社記者陳至中台北21日電）教育部長潘文忠今天說，幼兒園師生比分階段調到1比12是施政重點。他重申，會從公共化園所開始，分階段達成目標。教育團體說，各縣市師生比差異大，政府應積極促成全國一致。

全國教師工會總聯合會（全教總）召開記者會指出，嘉義市已宣布112學年起，公立幼兒園小班師生比由現行1比15調整到1比12，成為金門之外，台灣本島第一個宣布調整的縣市。

嘉義市教師職業工會理事長林文章在記者會上表示，師生比調整是各界殷殷企盼的事，嘉義市率先推動，希望各縣市首長也能正視這項有高度社會共識的政策，回應選民期待，並期盼教育部回到「領跑」位置，持續精進幼托政策。

潘文忠出席「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，重申幼兒園師生比調整是今年的施政重點。

潘文忠說，從去年開始，教育部就已和各縣市詳細盤整，瞭解區域內各幼兒園的設置情形，今年也更密集地開會，參考幼教團體的意見。

潘文忠重申，幼兒園師生比調整會採取「循序漸進」的方式，112學年度起從公共化幼兒園（公立、非營利） 開始，採分年、分階段推動，考量就學權益和師資延聘。

私立園所部分，潘文忠說，會以獎勵補助方式，引導私幼逐年達到1比12，提升幼教品質。

潘文忠強調，由於各區域有很大差異，仍須於近期盤整確認、聽取相關團體建議，綜合整理出一個完整的計畫。他透露，教育部已進入細節研擬，整理後就會對外說明。（編輯：管中維）1120221