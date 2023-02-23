高雄燕巢開設牙科診療中心 專業駐診服務身障人士

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）身障人士礙於認知能力跟障礙因素，蛀牙率較一般人嚴重，高市無障礙之家附設燕巢家園今天成立牙科診療中心，牙醫師公會及Abc牙醫聯盟將提供專業設施及駐診服務。

身心障礙者礙於認知能力及障礙因素，影響牙齒照護能力，蛀牙率及程度都較一般人嚴重，在口腔醫療有其特殊需求，就醫障礙高，甚者更有恐懼看牙科情形。

高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園「牙科診療中心」今天正式開幕，由社會局長謝琍琍、國際獅子會300E1區、高雄市Abc獅子會、高雄市牙醫師公會、Abc牙醫聯盟及身障團體代表共同參加啟用儀式。

高雄市社會局發布新聞稿指出，牙科診療中心將提供身障者特殊牙科門診診療服務，除照護家園內憨兒口腔健康，未來更將推廣至社區，嘉惠更多身心障礙者。中心備有2套牙科診療設備、牙科診療專業器材、消毒設備及相關耗材等，因應身障者特殊需求提供門診診療服務。

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社會局指出，中心設施由財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會及高雄市Abc獅子會共同挹注，高雄市牙醫師公會及Abc牙醫聯盟協助規劃專業服務設施及駐診服務，由專責醫師固定時段負責身心障礙者口腔照護醫療，初期規劃以燕巢家園家民為主要服務對象，未來希望擴大提供服務領域至社區身障服務對象。

社會局提到，高市積極布建身心障礙服務據點，目前全市各區共135處，除23處機構提供照顧服務，另設有42處身心障礙者社區作業設施，布點數居全國之冠。（編輯：張雅淨）1120223