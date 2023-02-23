金門3年未大停電 台電籲高壓用戶移轉用電時間

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）台電金門區營業處今天表示，自2020年起金門未再發生大規模停電；而87個高壓大用戶已有近30戶申請「時間電價」，鼓勵移轉用電時間節能，除可減少電費支出，也對抑低用電尖峰負載有所助益。

台灣電力公司金門區營業處為提升高壓大用戶服務品質並宣導節能，今天下午舉辦年度大用戶座談會，邀請契約容量達100瓩以上高壓用戶座談，台電金門區營業處長黃甘杏主持，60多名大用戶代表出席。

台電電務組設計課長楊昇曄簡報指出，台電現有4萬440用戶，塔山發電廠第9、10號機已於2020年啟用，加上夏興發電廠機組裝置容量，共10萬7212瓩，確保金門地區電力供應無虞，並持續營造再生能源友善併網環境，逐步實現低碳金門之路。

楊昇曄指出，金門地區事故停電時間及次數由2017年每戶停電平均4.7307分鐘、降低到2022年每戶3.8543分鐘；他並指出，金門地區自2020年以後並無全停或半停等大規模停電事故。

座談會中，黃甘杏特別說明「時間電價」，鼓勵機關學校、工商大戶踴躍參與節電措施，挪移用電時間，除了可減少電費支出，也對抑低用電尖峰負載有所助益，用戶節省荷包、台電降低發電設備投資，共創雙贏。

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黃甘杏說明，配合再生能源發展，太陽光電占比逐年增加，帶來夜間尖峰課題，過去電力系統尖載時間已逐漸挪移到下午4時至10時，電力系統的需求面管理必須相應調整。因此自今年1月1日起，台電「新時間帶」正式上線，尖離峰供電時數不變，僅時間區段挪移，鼓勵大用戶調整生產排程，移轉用電至離峰時段，減少電費支出。

依照台電規劃，2段式時間電價分尖峰（上午9時到晚上0時）、離峰（凌晨0時到上午9時）；3段式時間電價為尖峰（下午4時到下午10時）、半尖峰（上午9時到下午4時、晚上10時到凌晨0時）和離峰（凌晨0時到上午9時）。台電表示，現已有28個高壓用戶申請3段式時間電價，有些還在申請中。（編輯：黃世雅）1120223