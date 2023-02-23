口湖鄉垃圾堆逾7千公噸 居民天天臭味配飯鄉長求救

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣口湖鄉垃圾轉運站堆積逾7000公噸垃圾，口湖鄉長李龍飛今天說，垃圾問題困擾地方已久，居民天天惡臭味配飯，期望相關單位協助去化；縣府環保局緊急調度，儘量每天清運。

口湖鄉公所今天召開口湖鄉垃圾轉運站記者說明會，李龍飛說明轉運站現況與居民心聲，其他在場者人手拿著「誰能幫忙？who can help?」牌子。

李龍飛表示，口湖垃圾轉運站問題存在4、5年，目前垃圾堆積超過7000公噸，附近居民天天聞著惡臭味配飯，嚴重影響居住品質。

李龍飛指出，環保局2年前協助垃圾打包，可是包材經過風吹日曬雨淋後漸漸脆化，部分垃圾外露，期盼相關單位協助去化。

雲林縣環保局對此回應，最近全台焚化爐歲修問題，影響到雲林縣垃圾處理量，無法外運；目前會緊急調度，協助口湖鄉每天16公噸垃圾外運，讓轉運站負擔不再增加。

環保局指出，口湖鄉原先每天垃圾產生量約12公噸，但前任鄉長實施垃圾落地後，民眾未落實垃圾分類，導致垃圾量增加，現在每天16公噸、甚至到20公噸。

環保局強調，縣府積極處理垃圾問題，但根本還是須由民眾落實垃圾分類，達到源頭減量。（編輯：陳仁華）1120223