保障漁船作業 興達漁港茄萣大排入港處設擋浪堤

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄興達漁港打造離岸風電水下基礎生產基地，載運水下基礎大型船舶進出港區時，艉浪常沖入茄萣大排影響作業漁筏安全。為此高市府完成78公尺長擋浪提，以減少波浪沖擊。

依高雄市政府海洋局資料，興達漁港天候條件佳、潮差小，水域面積約201公頃，既有港廓及碼頭設施完備，碼頭長度合計5420公尺，碼頭後線腹地廣闊，港埠屬性經中央評估適合發展海洋關聯性產業使用，開發為海洋科技產業創新專區；因應經濟部能源局再生能源發展政策，興達漁港港區打造離岸風電水下基礎生產基地，推動國家綠能產業發展。

不過，高雄市興達港舢筏協會反映，位處興達漁港內茄萣大排出海口，港內大型船舶進出航道時，艉浪常沖入茄萣大排內，影響漁船航行及停泊安全；在加入推進動力更大的載運大型離岸風電水下基礎作業船舶於港內航行，必造成更猛烈艉浪衝擊大排漁業活動船筏。

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考慮導致船隻航行及停靠安全威脅，地方建議茄萣大排入港處設置擋浪設施，以減少波浪沖擊。提議獲經濟部能源局支持，挹注經費並委託海洋局辦理茄萣大排入港處擋浪堤工程。

海洋局今天新聞稿指出，工程去年9月動工、2月中旬竣工，運用421顆消波塊堆砌而成、總長約78公尺。由於工程為擋浪消波，非觀光用途，提醒民眾禁止進入釣魚、游泳、散步等各類潛在風險行為，以免發生危險。（編輯：孫承武）1120225