台東市垃圾掩埋場火災延燒 民怨惡臭懸浮微粒高

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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東市垃圾掩埋場火災第2天，縣府連夜從雲林調來移動式監測車。縣長饒慶鈴今天要求持續監測；居民抱怨煙塵惡臭徹夜難眠，環保局指空氣中懸浮微粒較高，會隨時間逐漸下降。

饒慶鈴上午由環保局長郭建成、消防局長管建興、台東市長陳銘風等人陪同，現場聽取搶救、空污應變監測簡報，以及當地建農里長林金寶與居民陳述。考量民眾安全，自即日起至3月5日為止，暫停一般廢棄物進場，由環保局優先處置掩埋場垃圾送焚化廠，避免類似情形再發生。

饒慶鈴接受媒體聯訪表示，目前火勢已控制，縣府也向雲林縣調借移動式空氣濃度粒子監測車，依數據顯示目前空污沒有危害，但懸浮微粒（PM10）稍高，對於民眾感到不舒服味道，會持續加速滅火、改善空氣品質。

至於連假後老人日托站活動或台東大學學生上課是否會受濃煙影響，縣府會持續監控並評估狀況，必要時將暫時移往他處上課。

郭建成說明，連夜從雲林調度來的移動式監測車能監測細懸浮微粒PM2.5、臭氧等100種揮發性有機物，重點是可測臭味濃度，瞭解現場空氣品質惡化程度及建議居民如何防護。目前PM10瞬間測得數據已超過日常，但隨搶救與風勢持續改善中；將全力協助移動式監測車在台東所需資源，盡快協助居民恢復生活空氣品質。

台東縣消防局說明，垃圾掩埋場面積約4.5公頃，延燒面積約3.5公頃，火勢已控制，但因風大飄散煙塵吹得較遠，配合操作滅火作業希望一週內完全撲滅。

火勢雖然控制卻不斷復燃大，量煙霧更是往週邊鄰里飄散，煙塵伴隨惡臭有民眾被熏得整晚睡不著，只好暫住親友家或投宿飯店，也有人跑到公園搭帳篷過夜。附近建農里民抱怨臭味難忍受，擔心污染物可能影響呼吸道、肺等器官而產生疾病。（編輯：孫承武）1120227

台東市垃圾掩埋場火災第2天，附近居民抱怨煙塵惡臭徹夜難眠，跑到公園搭帳篷過夜。中央社記者盧太城攝 112年2月27日