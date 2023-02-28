228扶輪盃接力賽暨公益路跑 中市鳴笛登場

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「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」28日在台中市中央公園登場，賽事分為接力賽組、健跑組、健走組等，民眾不分年齡大小都可報名。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」今天在台中市中央公園登場，到場為開跑鳴笛的市長盧秀燕指出，這場活動首次移師台中舉辦，期許大家一起跑出健康、跑出愛。

這場公益路跑活動清晨在中央公園登場，盧秀燕在台中市運動局長李昱叡陪同下主持開跑鳴笛儀式，現場近1500人報名參加，賽事分為接力賽組、健跑組、健走組等組別，民眾不分年齡大小都可報名。

台中市運動局指出，這次特別增設60歲以上樂活長青組，並依據團隊完賽年齡總和分別頒贈「樂活千歲」與「樂活五百歲」紀念獎盤團體獎，鼓勵銀髮族群一同加入樂活運動行列。還將賽事費用盈餘捐助「根除小兒麻痺計畫」，盼透過活動鼓勵運動，回饋公益，為全球小兒麻痺公益而跑。

盧秀燕在會中致詞表示，國際扶輪3462地區每年都利用228假期舉辦路跑，已是第9屆，不過今年非常特別，以往比賽多半在彰化田中舉行，第一次移師台中進行，她身為地主表示歡迎；且因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這次是停辦2年後首次舉辦，意義重大。

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盧秀燕指出，這次接力賽主要由台中南屯社主辦，她也是南屯社社友，路跑初次移師台中，市府都全力配合，相關單位也出動協助維持路線秩序及交通安全，祝福大會圓滿成功，與會者「跑向成功、跑向健康！」

她並提到，中央公園現在是全國最大的市區內公園，鄰近台中國際會展中心、雙館共構的台中綠美圖，以及中國醫藥大學水湳校區等，歡迎民眾常來遊玩。（編輯：張雅淨）1120228