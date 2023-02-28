貢寮實驗國中前進日本遊學 培養國際公民素養

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府教育局今天表示，貢寮實驗國中師生規劃課程，前進日本探索東京城市，體驗廟宇參拜與台灣的不同信仰文化，也訪談佐倉阿嬤，體會超級職人投入落花生產業的奮鬥精神。

市政府教育局新住民國際文教科今天表示，轉型公辦公營的新北市貢寮實驗國中，以「前進國際」為主題，老師帶領學生們自主學習，探討不同國家文化發展。今年2月19名師生前進日本東京地區，展開5天4夜國際教育遊學體驗。

教育局發布新聞表示，教師在行前帶領學生共同討論訂定日本參訪計畫，行前課程包括日本文化藝術、經濟發展及幣值的概論、攝影剪輯技巧等。學生規劃屬於自己的東京一日行程。

教育局說，各組學生造訪新宿御苑，感受日本庭園文化；登東京晴空塔，領略現代進步的城市風貌；前往明治神宮與淺草寺，體驗宗教及下町文化；再走訪千葉縣佐倉市落花生工場，訪談佐倉阿嬤，體會超級職人投入產業的艱辛奮鬥精神。

學生詹承叡表示，行前課程有助於瞭解日本文化輪廓，日本宗教及寺廟在參拜前要淨身，寧靜參拜不拿香，以表示對神明的敬畏，對此印象深刻，體會日本信仰與台灣宮廟文化不同。自己也學到入境隨俗，是對神明與他人的尊重。

新住民第二代的學生吳錫欣表示，自己很敬佩80多歲的花生工場佐倉阿嬤，一路白手起家到開店，研發出10多種口味的暢銷花生，佐倉阿嬤的奮鬥精神是偏鄉孩子學習的標竿。

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這次參訪遊學是校長劉松英及家長會爭取資源，幫助學生走出貢寮學習，拓展國際視野，由教務主任吳春燕領隊，學生自主規劃及實踐參訪，也在教育旅行中培養公民素養、溝通力及生活適應能力。

劉松英透過新聞稿表示，讀萬卷書不如行萬里路，實驗教育的精神，就是讓孩子以雙手、雙腳及雙眼實踐書本上的內容，也為孩子們的視野打開一扇窗。透過3年的實驗課程，經由探究與實作，循序性培養國際公民素養，關心國際社會與趨勢。（編輯：李錫璋）1120228