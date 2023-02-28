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專訪／檢驗檢查部分負擔可望擱置 石崇良：健保署要先抑制浪費
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基隆3月1日起亂丟垃圾提高罰則 2400元起跳

2023/2/28 18:35（2/28 18:41 更新）
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基隆市長謝國樑（右）28日表示，基隆廟口夜市是知名小吃觀光景點，但要求觀光客吃完後，還要把垃圾帶回車上、帶回家實在很不方便，因此市府即日起在市區增設5個垃圾桶，盼能減少街道、騎樓垃圾，但也呼籲民眾勿把家戶垃圾丟入公共垃圾桶。中央社記者王朝鈺攝 112年2月28日
基隆市長謝國樑（右）28日表示，基隆廟口夜市是知名小吃觀光景點，但要求觀光客吃完後，還要把垃圾帶回車上、帶回家實在很不方便，因此市府即日起在市區增設5個垃圾桶，盼能減少街道、騎樓垃圾，但也呼籲民眾勿把家戶垃圾丟入公共垃圾桶。中央社記者王朝鈺攝 112年2月28日
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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市環保局長馬仲豪今天表示，市府明天起將提高亂丟垃圾罰則，罰鍰從原本的新台幣1200至6000元，提高為2400至6000元，呼籲民眾配合，不要隨意棄置垃圾。

基隆市政府今天並在廟口夜市等5處增設行人專用垃圾桶，市長謝國樑前往視察，期盼能減少街道、騎樓垃圾。

謝國樑說，廟口夜市是知名小吃觀光景點，但要求觀光客吃完後，還要把垃圾帶回車上，甚至帶回家實在很不方便，因此市府自即日起在市區增設5個垃圾桶，提供民眾更好服務，也呼籲民眾千萬不要把家戶垃圾丟入公共垃圾桶。

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謝國樑表示，環保局在鬧區增設的5處行人專用垃圾桶，地點分別是廟口夜市前人行道、吉祥大樓地下道出口、金鷹銀樓旁邊、正祥復健診所人行道以及仁五路公車站，清運次數也將從每日3趟，增加為每日5趟，維護垃圾桶周邊清潔。

謝國樑說，他常在廟口等處走動，廟口夜市周邊垃圾問題相當嚴重，不排除是觀光客因為找不到垃圾桶，才隨處棄置，增設行人專用垃圾桶，能更加友善觀光客，市府也會透過科技執法，將基隆市打造成乾淨家園。（編輯：方沛清）1120228

#謝國樑
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