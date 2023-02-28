稱未承諾短期完成學區重劃 高虹安：需細膩檢討

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新竹市政府28日舉行學區劃分首場公聽會，市長高虹安（後中）表示，她剛上任2個月且未承諾短期內解決學區劃分問題，而學區重劃要更細膩檢討，不希望造成里跟里之間對立，市府會邀專家學者協助及檢討學區劃分，以符合家長及學生就學需求。中央社記者郭宣彣攝 112年2月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹市政府今天舉行學區劃分首場公聽會，市長高虹安說，她上任2個月且未承諾會在短期內解決學區劃分問題，而學區重劃要更細膩檢討。

新竹市政府今天舉行關埔地區國中小學區調整公聽會，由高虹安主持，邀議員、東區里長、附近學校、關埔住戶共同討論，聆聽家長不同意見及聲音。

家長表示，共同學區內居住事實查核混亂，如建功高中共同學區內寄戶口情況嚴重，市府應落實查核；還有共同學區劃分太廣，導致東區學校無法掌握實際入學學生狀況，難以就近入學。

部分家長質疑，市府在實施總量管制依據與原則為何，目前關東國小一年級共有13個班級，但因校地不足，孩子連玩遊具都要輪流排隊被管制，市府總量管制不應只考慮關埔國小，反讓其他學校學生超收且擁擠。

高虹安表示，她上任2個月且未承諾會在短期內解決學區劃分問題，而學區重劃要更細膩檢討，不希望造成里跟里之間的對立，市府會邀專家學者協助及檢討學區劃分，以符合家長及學生就學需求。

高虹安指出，學區劃分檢討一定會做，但會考量學校校舍及校地和學生數狀況，未來也會設「落日條款」，並以校校均質化為目標。

新竹市議員曾資程向中央社記者表示，高虹安在選前曾承諾關埔地區將優先以「就近入學」做為學區重劃原則，上任後了解辦理有困難，辦公聽會雖能深入蒐集建議，但耗時且難以解決問題，做不到等同跳票應道歉。

他指出，學區劃分問題若滿足部分就近入學需求，會排擠其他學區家長權益，由於學生人口數增加才導致入學問題。

曾資程表示，市府應讓前新竹市長林智堅所規劃的光武國中及建功高中校舍案如期施工，另有鑒於關埔地區人口成長快速，應再找新校地建設學校，才能真正解決入學問題。

市政府發言人施淑婷表示，今天辦理首場學區劃分公聽會，目的是為蒐集市民意見，公聽會與增設校舍同步進行中。

教育處透過新聞資料指出，目前竹市總量管制學校共5所，為三民國小、關埔國小、竹光國中、光武國中、培英國中，111學年度關埔地區國小學齡人口數約1102人，因應少子化，未來5年有下降趨勢；國中學齡人口則將進入高峰，以每班30人為原則，111學年度總班級數34班，今年增至36班，未來將增至46班。

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教育處指出，面對關埔地區人口及學童數持續成長，市府已規劃光武國中新建21間教室、建功高中國中部也新建26間教室，2校工程皆已進行細部設計，預計114學年度完成。

高虹安去年8月5日召開記者會，提出檢討學區劃分、活化閒置校地、降低安親收費等6大入學政見，其中，因竹市的學區劃分問題導致部分孩童無法就近入學，甚至出現一個社區被劃分2個學區狀況，她承諾當選後將全面檢討新竹市學區劃分，以就近入學為原則，讓家長放心，學童能安心上學。（編輯：方沛清）1120228