議員批侯友宜228消費歷史傷痛 市府：勿製造對立

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北1日電）民進黨新北市議員顏蔚慈等人今天發表聯合聲明，譴責新北市長侯友宜將228紀念日當作想參選總統舞台，消費歷史傷痛。新北市府指出，反思省視過去，勿再製造衝突對立。

在聯合聲明中，顏蔚慈表示，228是國殤日，紀念遭黨國體制迫害而犧牲的無數民主先進，在反思國家公權力對人權迫害的這天，侯友宜的致詞通篇圍繞自己從政歷程，更突兀地提到兩岸和平、國家太平等內容，簡直是把228紀念日當作個人從政紀念日，把歷史的悲傷當作選舉墊腳石。

民進黨新北市議員戴瑋姍指出，侯友宜在反省過去、展望未來的紀念儀式上，不但沒有省思過去為權貴服務、抓捕黨外人士的行徑，所展望的更只是想要參選總統前途。台上作秀、消費受難者，台下包庇屬下、打壓民意。想要選總統，卻連市政最基本的社會安全網都做不好。

民進黨新北市議員林秉宥表示，228紀念日應回歸轉型正義，侯友宜過去帶隊鎮壓言論自由，導致鄭南榕事件卻從未致歉也沒有反省，侯友宜更說如果重新來過會做同樣選擇。沒有回顧歷史的勇氣，如何談國家團結。

民進黨新北市議員張錦豪指出，國民黨內總統大選提名時程預估落在4、5月，也正是新北市議會開議之際，不希望侯友宜只顧著盤算黨內徵召而犧牲議員質詢權，更讓新北市府唱空城計。

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對此，新北市政府副發言人張劭斌表示，新北市府昨天於三重二二八和平公園舉行紀念儀式，最重要的就是向受難者及家屬表達最誠摯悼念與敬意。

張劭斌指出，市府同時反思省視過去的種種，更了解並珍惜民主自由的可貴，當然更要記取228歷史的教訓，不要再在台灣這塊土地製造任何衝突及對立，放下所有成見，藉由愛的力量，彼此包容關懷，大家攜手合作，台灣就會更好。（編輯：戴光育）1120301