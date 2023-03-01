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北市動物之家認養飼主投寵物保險 有機會獲得禮券

2023/3/1 17:50
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（中央社記者黃麗芸台北1日電）為擴大推廣認養毛小孩寵物保險獎勵方案，台北市動保處今天表示，凡曾在台北市動物之家認養毛小孩且於今年完成寵物保險者，12月1日前申請「浪愛有保庇」可獲市值1500元禮券。

動保處今天透過新聞稿表示，111年度已終止台北市動物之家認養犬貓保險專案，為持續推廣寵物保險觀念，民國111年11月辦理「浪愛有保庇」活動，透過獎勵方式，鼓勵當年度認養飼主投保，執行3個月就有92名飼主申請並獲得1500元禮券，可見飼主多具投保意願及保障毛孩福利的觀念。

今年為擴大推廣認養毛小孩寵物保險獎勵方案，動保處說，凡是在台北市動物之家認養毛小孩並自主投保寵物保險的飼主，不限認養時間（年度），只要在今年完成寵物保險者，即可申請「浪愛有保庇」活動獎勵品，每隻毛孩限領1份市值新台幣1500元禮券。

動保處指出，活動申請日期至今年12月1日止，限量250份，送完為止；首波活動為今年6月1日前先推出120份，若發送完畢，飼主就要再等第二波增額。

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飼主戴小姐於110年度在台北市動物之家認養狗狗「暮暮」完成投保，動保處說，「暮暮」被認養時曾評估可能視力異常，戴小姐擔心未來會有龐大醫療費用支出無法負荷，所以特別搜尋寵物保險相關資訊，發現有專為混種犬設計的保單，保險項目完善且費用非常划算，就決定為「暮暮」投保寵物保險，於去年11月7日完成投保，並參加動保處「浪愛有保庇」活動，順利獲得1500元禮券獎勵。

動保處表示，「浪愛有保庇」活動自即日起可自行上網登記，民眾也可攜帶資料至內湖區動物之家中繼園區臨櫃申請。（編輯：李錫璋）1120301

#動保處
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