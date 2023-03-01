東海岸醫療再提升 部東成功分院增牙科等診次

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（中央社記者李先鳳台東縣1日電）提升東海岸醫療服務量能，衛生福利部台東醫院成功分院自3月起新增胸腔內科門診及牙科診次，台東海線民眾若有就醫需求將更方便。

台東縣政府今天發布資訊指出，台東縣醫療分布情況，東海岸成功沿線與南迴地區同樣有專科醫師人力不足問題，目前南迴地區已商請高雄醫學大學附設中和紀念醫院在大武鄉衛生所提供專科醫療服務，大為改善當地民眾就醫不便問題。

而成功沿線唯一醫院即衛生福利部台東醫院成功分院，也因醫療人力較不足，未能提供住院服務，且專科門診服務量能也非常有限。去年縣政府辦理縣政座談會時，有地方人士表達醫療量能不足問題，縣政府已多次向中央反映應強化部東成功分院醫療量能。

台東縣衛生局長孫國平說明，過去成功沿線僅有部東成功分院及長濱鄉衛生所各有執業牙醫1人，牙科醫療資源較為缺乏，部東成功分院牙醫師常須接受支援調派，每週僅能提供3診次門診。

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為緩解此醫療困境，衛生局雖特別調派長濱鄉衛生所牙醫師到成功鎮衛生所支援每週一天的看診，但仍無法全然滿足當地醫療需求，日前順利招聘醫師楊菁成為生力軍，也期待借助楊菁牙科專業醫學能力，解決在地醫療需求問題。

自3月起分別由部東院長王蘭福每週四上午提供胸腔內科門診（結核病門診）服務，及由楊菁於每週一、二、四全天提供牙科醫療服務，牙科門診也由原每週3個診次增加至每週9個診次，門診時間表可上醫院官網查詢。（編輯：謝雅竹）1120301