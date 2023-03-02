竹北市既有公設啟動體檢 老舊公廁修繕列首波

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）竹北市公所今天表示，啟動既有公設體檢，啟動改善補救計畫，首先整修老舊11處公廁，包含便器更換、廁間階梯高低落差、防滑工程等，預計今年底前全面完工，打造優質生活空間。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，公共設施年久失修、老舊不堪使用，透過既有公設體檢，啟動改善補救計畫，首先要針對老舊公廁翻修整建，包含新社市場、仁義市場、蓮花公園以及高鐵區兒11公園等公廁，分別進行便器更換、廁間階梯高低落差、防滑工程、漏水修繕等問題改善。

在新社市場及仁義市場為超過20年建築，廁所設施陳舊待改善，將汰換舊式蹲式便器，將早期僅有50公分便器更換為新式70公分，貼近民生使用，基於安全考量也將進行地坪整建、改善廁間階梯落差等。

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其中，仁義市場主體建築於民國73年落成，2樓梯間因頂樓漏水問題嚴重斑駁，已影響建物結構，列優先改善。新社市場外牆壁癌侵蝕嚴重斑駁，將一併納入修建，目前進行規劃設計。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市是快速發展、進步的城市，各項公設也要跟上時代，與民生相關的公廁問題，列首要健檢項目，整體將朝符合使用者使用、外觀選材選色一致、增添購物置物空間等3面向進行。（編輯：張銘坤）1120302