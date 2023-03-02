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周大觀基金會攜手澎湖湖西圖書館 偏鄉閱讀扎根

2023/3/2 21:16（3/2 21:26 更新）
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周大觀讀出希望中心2日與澎湖縣湖西鄉立圖書館簽約合作，締結姐妹館，盼以閱讀扎根偏鄉、用愛朗讀希望，打造「悅讀」聯合國。中央社 112年3月2日
周大觀讀出希望中心2日與澎湖縣湖西鄉立圖書館簽約合作，締結姐妹館，盼以閱讀扎根偏鄉、用愛朗讀希望，打造「悅讀」聯合國。中央社 112年3月2日
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（中央社澎湖縣2日電）周大觀文教基金會推動「家庭歡樂悅讀活動」，今天與澎湖湖西圖書館簽署姐妹圖書館合作同意書，期以「悅讀」扎根偏鄉，用愛朗讀希望。

「悅讀聯合國」周大觀讀出希望中心與澎湖湖西鄉立圖書館締姐妹館，今天在圖書館內由鄉長陳振中與希望中心主任金馨梅共同簽署姐妹圖書館合作同意書，澎湖縣政府參議王國裕、文化局長洪棟霖等人在場見證。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，當翻開任何一本書，就開啟了一道通往世界的大門，為永續鼓勵台灣或至全球偏鄉孩子，少滑手機、為愛朗讀、航向書海、讀出希望。

金馨梅表示，湖西鄉長陳振中扮演圖書館閱讀的重要推手，全力支持圖書館連結各地資源，辦理國小學童讀書會、藝能人才培訓和活絡地方文化等多元活動，深耕偏鄉閱讀，感謝公所全力推動「好書交換、悅讀交流」，歡迎走進湖西圖書館為愛朗讀。（編輯：謝雅竹）1120302

周大觀讀出希望中心與澎湖縣湖西鄉立圖書館締結姐妹館，2日在圖書館內由鄉長陳振中（右）與希望中心主任金馨梅（左）共同簽署合作同意書。中央社 112年3月2日
周大觀讀出希望中心與澎湖縣湖西鄉立圖書館締結姐妹館，2日在圖書館內由鄉長陳振中（右）與希望中心主任金馨梅（左）共同簽署合作同意書。中央社 112年3月2日
#金馨梅
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陳振中
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