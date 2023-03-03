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阿里山遊樂區水山療癒步道 11日啟用

2023/3/3 13:18（3/3 13:51 更新）
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阿里山國家森林遊樂區設置水山療癒步道，將於11日揭幕啟用，步道上設置水山巨木平台（圖）等療癒空間，以療癒解說柱搭配森遊阿里山APP語音解說。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月3日
阿里山國家森林遊樂區設置水山療癒步道，將於11日揭幕啟用，步道上設置水山巨木平台（圖）等療癒空間，以療癒解說柱搭配森遊阿里山APP語音解說。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月3日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）阿里山森林遊樂區設置水山療癒步道，11日將揭幕啟用，設置水山教室、水山巨木平台等療癒空間，以療癒解說柱搭配森遊阿里山APP語音解說，讓遊客任何時間造訪都能自我療癒。

嘉義林區管理處今天發布新聞稿表示，位於阿里山國家森林遊樂區第二管制哨內祝山林道2.5K處，新設置「水山療癒步道」全長860公尺，連結祝山林道與水山步道，成環狀遊憩系統。

嘉義林管處指出，水山療癒步道是利用棧道及現地土壤、碎石夯壓的硬土步道，融合地形及周邊地景，形成一條富含自然地景、歷史足跡、人文懷舊的步道。

另外，步道上設置水山教室、森之座、意想地、森天觀影、水山巨木平台等療癒空間，以療癒解說柱搭配「森遊阿里山」APP語音解說，讓遊客在任何時間造訪都能進行自我療癒活動。

嘉義林管處長張岱表示，在森林裡健行，透過身處自然、體驗自然、融入自然來放鬆身心，有助於提升免疫力，促進健康。遊客可以免費下載「森遊阿里山」APP，日出時刻、賞花情報、交通運輸、遊程推薦、天氣氣溫及療癒推播都能一手掌握。（編輯：郭諭儒）1120303

阿里山國家森林遊樂區水山療癒步道的「水山教室」，於硬土步道路面設置石椅，配合既有原石作為講台，營造戶外教室氛圍。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月3日
阿里山國家森林遊樂區水山療癒步道的「水山教室」，於硬土步道路面設置石椅，配合既有原石作為講台，營造戶外教室氛圍。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月3日
#阿里山
#張岱
#嘉義林管處長
張岱
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