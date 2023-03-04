頒發488萬元助學金 助雲林家扶學子安心求學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林家扶中心今天頒發新台幣488萬元助學金幫助家扶143名高中生、266名大專生能安心求學，勇敢追夢。

雲林家扶中心每學期需頒發近500萬元的助學金，高中每人6000元、大專生每人1萬5000元，此學期頒發488萬元，幫助409名高中及大專生能安心求學、勇敢追夢。

雲林縣長張麗善、雲林家扶中心主委陳燦勳今天出席助學金頒發會，他們感謝社會大眾捐助，讓家扶學子能安心求學，也看到家扶孩子們在學業、藝能也學有專精，期盼社會大眾持續發揮愛心，讓弱勢孩子都能獲得很好的照顧，也期勉大家勇敢築夢。

現讀大學二年級的家扶扶助學生林柏宏透過自學，順利推甄上大學音樂系，今天他在助學金頒發會場中彈奏「再出發」，跟與會的學生們共勉，像歌詞所寫「再出發、再出發吧，你是阮ㄟ第一名…咱是勇敢的小飛俠…」。

張麗善表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐下，許多經濟弱勢的兒童少年及家庭受到變故而深受影響；家扶中心與雲林縣政府希望透過活動再次喚起民眾對經濟弱勢兒少的重視與關懷，凝聚各界愛心，陪伴弱勢家庭度過生活困境。

陳燦勲表示，此次學測成績，有考56、46、45、44及42級分的學子，大家積極向學，都是很好的表現，期許他們未來成為各領域閃亮的一顆星。

雲林家扶中心主任廖志文感謝社會大眾成為家扶兒的強力後盾，陪孩子度過困難時光，社會愛心匯集近500萬元助學金幫助409名家扶兒。（編輯：黃世雅）1120304