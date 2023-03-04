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竹縣跑團辦馬拉松兼做公益 募30萬元助兒童中心

2023/3/4 15:36（3/4 15:41 更新）
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新竹縣首屆竹22慈善公益超級馬拉松4日在竹北市登場，350名跑者分別挑戰58、100公里等距離賽程，報名費將全額捐助社福機構，盼藉慈善馬拉松凝聚眾人力量，把溫暖送給需要的人們。（錸德竹22晨跑團提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月4日
新竹縣首屆竹22慈善公益超級馬拉松4日在竹北市登場，350名跑者分別挑戰58、100公里等距離賽程，報名費將全額捐助社福機構，盼藉慈善馬拉松凝聚眾人力量，把溫暖送給需要的人們。（錸德竹22晨跑團提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月4日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣首屆竹22慈善公益超級馬拉松今天在竹北市舉行，共有350名跑者挑戰58、100公里等項目，主辦單位將把新台幣30萬元募款等捐贈寶山鄉德蘭兒童中心。

新竹縣竹22運動發展協會發布新聞稿表示，第一屆竹22慈善公益超級馬拉松今天上午在竹北市五福宮停車場開跑，跑道橫跨竹北市與芎林鄉美麗的竹22鄉道上，共有350名跑者挑戰58公里、100公里等長距離。

有關竹22慈善公益超級馬拉松，竹22運動發展協會指出，由新竹縣體育會指導，錸德竹22晨跑團、新竹縣竹22運動發展協會主辦，賽前已由跑者自由募捐20餘萬元，今天又有跑者與台耀科技員工捐款，總金額達30萬元。

竹22運動發展協會表示，款項將由新竹縣體育會理事長田耕豪、竹22運動發展協會理事長許家彰、錸德竹22晨跑團社長范源金等人代表致贈給德蘭兒童中心。

許家彰說，竹22鄉道是臨近竹北高鐵的休閒運動秘境，跑者可以延著水圳徜徉在美麗的田野風光間，視野遼濶，景致怡人，適合民眾慢跑、騎單車。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響民眾生活，許家彰指出，疫情後除社會經濟需要振興，還有一群弱勢朋友需要被關懷，因此竹22運動發展協會結合多個路跑團，希望藉由慈善馬拉松凝聚眾人力量，把溫暖送給需要的人們。（編輯：戴光育）1120304

新竹縣第一屆竹22慈善公益超級馬拉松4日在竹北市開跑，活動報名費將以跑者個人名義，全額捐給寶山鄉德蘭兒童中心，幫助弱勢兒童。（錸德竹22晨跑團提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月4日
新竹縣第一屆竹22慈善公益超級馬拉松4日在竹北市開跑，活動報名費將以跑者個人名義，全額捐給寶山鄉德蘭兒童中心，幫助弱勢兒童。（錸德竹22晨跑團提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月4日
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