高雄農改場育成新奇蘭花 4株優美具香氣奪6獎

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高雄區農業改良場育成新奇蘭花，參加「台灣國際蘭展」中個體花競賽，在上千株參賽的蘭花中脫穎而出，其中4株因花姿優美或具香氣，奪下6座獎項。圖為名護蘭和狐狸尾蘭雜交的「龍魅力」，白花帶褐色斑紋，花色亮眼，奪銅牌。（高雄農改場提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月6日

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）高雄區農業改良場育成新奇蘭花，參加世界三大蘭展之一的「台灣國際蘭展」中個體花競賽，在上千株參賽的蘭花中脫穎而出，其中4株因花姿優美或具香氣，奪下6座獎項。

高農區農業改良場今天發布新聞稿表示，2023台灣國際蘭展（TIOS）蘭花競賽，高雄場蘭花團隊選出蝴蝶蘭及屬間雜交的新奇蘭花19株參賽，經由台灣蘭花產銷發展協會（TOGA）、美國蘭藝協會（AOS）、德國蘭藝協會等海內外200多名專業評審團隊評選上千株蘭花，高雄場共有香水美人、香水檸檬、龍魅力及1株尚未命名等4株蘭花，獲頒1座第二獎、2座第三獎及3座銅牌獎共6個獎。

高雄農改場指出，有濃郁香氣的狐狸尾蘭與花瓣圓整蝴蝶蘭的雜交後裔狐狸尾蝶蘭「香水美人」，生長健壯、葉片完整無受損，且花朵排列整齊，整體比例豐滿茂盛之美；「香水檸檬」為黃色帶紅點斑紋。

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另外，名護蘭和狐狸尾蘭雜交的「龍魅力」，白花帶褐色斑紋，花色亮眼；另1株為蝴蝶蘭與藍色萬代蘭的未命名雜交後代，雙梗且分支性良好，加上藍紫色的大花深獲評審青睞，。

高雄農改場長戴順發表示，蝴蝶蘭是我國外銷旗艦農產品，多年致力蝴蝶蘭屬與其它蘭屬雜交選育，利用胚拯救技術克服屬種間的雜交障礙，創造出許多具有不同花型、花色與香氣的新奇蘭花品種與新的人工雜交屬。此外，建立蘭花雜交育種技術平台，藉由研究單位與產業界的接力合作來提升蝴蝶蘭的育種技術。（編輯：黃世雅）1120306