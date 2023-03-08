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228地景前金陳宅遭收購 高市府：未達紀念建築基準

2023/3/8 12:54（3/8 13:31 更新）
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高雄文史工作者指出，228歷史地景之一的前金陳宅被高雄市政府認定沒有登錄為紀念建築的價值，建商已陸續收購土地；文化局表示，經會勘此建物是常見的日治晚期建築，且部分建物已遭拆除。中央社記者林巧璉攝 112年3月8日
高雄文史工作者指出，228歷史地景之一的前金陳宅被高雄市政府認定沒有登錄為紀念建築的價值，建商已陸續收購土地；文化局表示，經會勘此建物是常見的日治晚期建築，且部分建物已遭拆除。中央社記者林巧璉攝 112年3月8日
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（中央社記者林巧璉高雄8日電）今年是228事件76週年，高雄文史工作者指出，228歷史地景之一的前金陳宅被高市府認定沒有登錄為紀念建築的價值，建商已陸續收購土地；文化局表示，經會勘此建物是常見的日治晚期建築，且部分建物已遭拆除。

「蓋得起高樓的高雄，卻容不下一處珍貴的城市轉角」，在地文史團體「打狗文史再興會社」理事陳坤毅在臉書發文嘆，高雄是228事件中第一個遭到軍事鎮壓的城市，也因此悲情故事在高雄常常被討論，但相關的歷史地景卻常被忽略。

高雄市政府文化局文資中心主任曾宏民告訴中央社記者，去年3月接獲民眾提報，文化局依據文資法等規定，邀集文資委員現勘；經評估，此建築為日治晚期常見建築，常見於前金區、鹽埕區，且部分建物已拆除、改建；綜合評估此建物未達指定古蹟、登錄歷史建築或紀念建築基準，不予列冊追蹤。

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陳坤毅說，前金陳宅除了有高雄陳家豐厚的歷史，建築也反映出時代特色，更重要的是此建物和228事件、人物有密切關聯，但在市府文化局、文化資產審議委員現勘後，卻被認定無文資價值。

陳坤毅認為，單看建築空間表現的價值，忽略場所蘊含的人文特質來認定「紀念建築」的登錄，是無稽之談，希望政府透過輔導獎勵機制，透過設計手法促成新舊融合。（編輯：陳仁華）1120308

#陳坤毅
#高雄市
#文化局文資中心
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