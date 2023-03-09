228湯德章之子湯聰模去世 黃偉哲致祭

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228事件受難者湯德章之子湯聰模辭世，享壽91歲，預定12日公祭，台南市長黃偉哲（左）9日前往高雄致祭。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月9日

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（中央社記者張榮祥台南9日電）228事件受難者湯德章之子湯聰模3月4日去世，享壽91歲，預定3月12日公祭，台南市長黃偉哲今天前往高雄致祭，他表示，將致力回復歷史，守護自由。

黃偉哲今天前往高雄祭拜湯聰模，感謝湯聰模一生致力回復湯德章生命史，並提供珍貴文獻紀錄，為後代子孫留下重要資料。黃偉哲表示，歷史不應斷裂，記憶也不應被迫遺忘，台南市3月12日將舉辦湯德章追思紀念會，屆時各界將為湯德章及湯聰模默禱致意；台南市政府也會以實際行動守護自由與民主。

黃偉哲日前參加228事件中樞紀念儀式時曾表示，台南市落實轉型正義，2012年訂定4月7日是言論自由日；2020年起出版台南人權歷史場址等3本專書；2022年國立台灣文學館地址更名為湯德章大道1號，中西區圖書館擴充為228紀念館；社區和學校的「中正堂」取下更名。

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台南市政府發布新聞稿指出，2015年台南市文化資產月，市府以湯德章為主題，嘗試彰顯生命史、家族史與居住痕跡，委託台南市文化資產保護協會編採口述歷史、影像，補足湯德章的詳盡生命史。

調查期間，湯聰模接受訪談提供不少珍貴老相片，更帶團進行湯德章生命路徑踏勘，遠至日本探尋走訪湯德章曾就讀的大學、住處，讓湯德章生命史更顯立體和意義。（編輯：孫承武）1120309