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北市5計程車服務站可免費充電動車

2023/3/9 15:51
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（中央社記者陳怡璇台北9日電）北市公共運輸處今天表示，今年已完成5處電動計程車快充設施，並提供駕駛免費充電服務；而服務站也提供法律、理財、健康諮詢，減輕駕駛負擔。

公運處新聞稿表示，北市目前掛牌登記電動計程車約230輛，已於民國110年11月全國首創於大直計程車服務站，啟用電動計程車快充設施，經統計111年使用情形穩定成長，12月總充電時數較1月成長近3倍。

為鼓勵計程車駕駛改用電動計程車，於北市5處計程車服務站全面完成電動計程車25KW快充設施，原則每次提供1小時免費充電，充電1小時約可行駛150公里，約等同1日營業的7成需求，後續視使用狀況，評估收費期程及費率。

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另外，為強化各項照顧計程車駕駛的措施，計程車服務站今年免費提供法律諮詢扶助、金融財務諮詢講座、健康衛教等3項服務，共計39場次，幫助駕駛改善現況問題。

公運處說，計程車服務站內提供如廁、沐浴、休息、飲水、電視、血壓量測、3C產品充電、借用救車行動電源、胎壓打氣機及免費停車2小時等服務設施，希望能給駕駛朋友們更好的休息環境及服務。（編輯：張銘坤）1120309

#公運處
#台北市
#北市公共運輸處
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