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台南大新營區空氣臭味帶酸 雞場及農田施肥惹禍

2023/3/10 11:21（3/10 12:06 更新）
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台南市大新營區連日來夜間空氣散發臭味帶酸，市府環保局獲報後，8日晚間出動查緝，朝上風處追查，發現異味來自新營區雞場及後壁區農田施肥，將依法告發開罰。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月10日
台南市大新營區連日來夜間空氣散發臭味帶酸，市府環保局獲報後，8日晚間出動查緝，朝上風處追查，發現異味來自新營區雞場及後壁區農田施肥，將依法告發開罰。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月10日
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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市大新營區連日來夜間空氣臭味帶酸，讓許多居民皺眉，市府環保局查緝尋獲異味來自新營區雞場及後壁區農田施肥，將依法告發開罰。

台南市政府環保局人員今天告訴中央社記者，新營區體育場、健康路一帶連日來夜間空氣臭味帶酸，連新營市區、鹽水區等地也聞得到酸臭怪味，環保局獲報後，8日晚間出動查緝，循味朝上風處追查。

稽查人員先在新營區體育場附近養雞場聞到濃濃臭味，隨即採樣送驗，一旦異味超標，將依空污法告發，裁罰新台幣10萬元至2000萬元。

稽查人員昨天清晨持續追查異味，又在後壁區竹圍後靠近八掌溪岸邊抽水站農田聞到濃厚臭味，發現農地大量施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，因未確實覆土，散發出濃烈異味，和新營區氣味相同。

環保局已要求地主覆土，避免產生惡臭異味，也將追查肥料業者，依法究責。（編輯：郭諭儒）1120310

#市府環保局
#新營區體育場
#台南市
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