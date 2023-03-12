培育東部木工人才 「木想傢」偕公東花農辦模擬賽

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）致力於培育木工專才的台灣木想傢人才培育協會，為協助東部職校的木工選手爭取全國技能競賽榮譽，特別舉辦模擬賽，支持公東高工家具木工科及花蓮高農森林科兩校訓練。

全國技能競賽分區賽即將於3月底展開，是全台灣高職學生爭取國手資格、為國出征國際賽的最高殿堂。今天在公東高工舉辦第2場模擬賽，現場公東高工及花蓮高農兩校超過30名選手及學生參與相互切磋觀摩，讓東部的青年選手也能有「移地訓練」機會，為正式比賽做準備。

花蓮高農森林科由老師謝仁壽領軍，到台東與公東高工家具木工科主任羅正明帶領的學生進行交流賽，學生們無不使出所學全力應戰。

曾獲多面國際木工家具競賽金牌的王嘉納，返鄉於花蓮縣玉里鎮玉東國中創立木工班執教20餘年，對木工選手培訓需求及東部學校資源的不足有深刻體會。

2021年王嘉納提早退休並創立「台灣木想傢人才培育協會」推動永續在地木工產業，協會延續「玉東卡本特（Carpenter，木匠）」的匠人精神，推動部落青年職涯探索，深化培訓木工技藝，希望更多產業進駐偏鄉，創造工作機會，提供返鄉青年穩定的就業環境。

協會發布訊息表示，花東地區僅有花蓮高農及公東高工兩校有木工家具選手培育，但兩校相隔160公里，無論是距離或資源，都為交流設下不小障礙。因此從去年開始，協會出資邀請兩校選手赴玉里木想傢協會舉辦模擬賽，今年更爭取到安麗希望工場慈善基金會支持，規劃於花蓮、台東及玉里舉辦3場模擬競賽，讓選手充分汲取在主客場競賽的經驗。

王嘉納表示，東部的資源雖然比其他地方少，但東部孩子的努力和技術，絕對不比別人差。藉由這樣的交流，也把東部的學校團結起來，讓更多人看到這些技職學生們的價值。

羅正明指出，這群學生是對手、更是戰友，透過「木想傢」及王嘉納的協助，讓孩子互相交流學習，是非常珍貴的經驗。（編輯：謝雅竹）1120312