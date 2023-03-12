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培育東部木工人才 「木想傢」偕公東花農辦模擬賽

2023/3/12 17:27（3/12 17:46 更新）
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台灣木想傢人才培育協會為協助東部職校木工選手爭取全國技能競賽榮譽，特別舉辦模擬賽，支持公東高工家具木工科及花蓮高農森林科兩校訓練。（台灣木想傢人才培育協會提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月12日
台灣木想傢人才培育協會為協助東部職校木工選手爭取全國技能競賽榮譽，特別舉辦模擬賽，支持公東高工家具木工科及花蓮高農森林科兩校訓練。（台灣木想傢人才培育協會提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月12日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）致力於培育木工專才的台灣木想傢人才培育協會，為協助東部職校的木工選手爭取全國技能競賽榮譽，特別舉辦模擬賽，支持公東高工家具木工科及花蓮高農森林科兩校訓練。

全國技能競賽分區賽即將於3月底展開，是全台灣高職學生爭取國手資格、為國出征國際賽的最高殿堂。今天在公東高工舉辦第2場模擬賽，現場公東高工及花蓮高農兩校超過30名選手及學生參與相互切磋觀摩，讓東部的青年選手也能有「移地訓練」機會，為正式比賽做準備。

花蓮高農森林科由老師謝仁壽領軍，到台東與公東高工家具木工科主任羅正明帶領的學生進行交流賽，學生們無不使出所學全力應戰。

曾獲多面國際木工家具競賽金牌的王嘉納，返鄉於花蓮縣玉里鎮玉東國中創立木工班執教20餘年，對木工選手培訓需求及東部學校資源的不足有深刻體會。

2021年王嘉納提早退休並創立「台灣木想傢人才培育協會」推動永續在地木工產業，協會延續「玉東卡本特（Carpenter，木匠）」的匠人精神，推動部落青年職涯探索，深化培訓木工技藝，希望更多產業進駐偏鄉，創造工作機會，提供返鄉青年穩定的就業環境。

協會發布訊息表示，花東地區僅有花蓮高農及公東高工兩校有木工家具選手培育，但兩校相隔160公里，無論是距離或資源，都為交流設下不小障礙。因此從去年開始，協會出資邀請兩校選手赴玉里木想傢協會舉辦模擬賽，今年更爭取到安麗希望工場慈善基金會支持，規劃於花蓮、台東及玉里舉辦3場模擬競賽，讓選手充分汲取在主客場競賽的經驗。

王嘉納表示，東部的資源雖然比其他地方少，但東部孩子的努力和技術，絕對不比別人差。藉由這樣的交流，也把東部的學校團結起來，讓更多人看到這些技職學生們的價值。

羅正明指出，這群學生是對手、更是戰友，透過「木想傢」及王嘉納的協助，讓孩子互相交流學習，是非常珍貴的經驗。（編輯：謝雅竹）1120312

台灣木想傢人才培育協會舉辦模擬賽助公東高工家具木工科及花蓮高農森林科兩校訓練，盼激勵學子力拚全國技能競賽榮譽，協會創辦人王嘉納（中）也親自向選手分享競賽技巧與經驗。（台灣木想傢人才培育協會提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月12日
台灣木想傢人才培育協會舉辦模擬賽助公東高工家具木工科及花蓮高農森林科兩校訓練，盼激勵學子力拚全國技能競賽榮譽，協會創辦人王嘉納（中）也親自向選手分享競賽技巧與經驗。（台灣木想傢人才培育協會提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月12日
#王嘉納
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