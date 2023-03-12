學甲人盼掩埋場復育變休憩空間 南市府允評估

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台南市政府將已封閉的學甲衛生掩埋場復育再利用，市府12日指出，目前場地尚未開放，僅做基礎清潔養護工作，針對外界關切工程設計部分，填實用的再生粒料經環保局開挖送環保署檢驗，結果均符合中央規範，且為配合中央推廣循環再生的政策方針。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府將已封閉的學甲衛生掩埋場復育再利用，規劃為簡易壘球場，由於有民代對只規劃壘球練習場有疑慮，地方人士建議改成多功能休憩空間，市府允諾進行後續評估。

台南市政府今天透過新聞稿指出，近日收到新達里長陳敏男、中洲里長林清發反映指稱，環保局所規劃的壘球練習場是因應地方民意要求，但被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂規劃，迄今市府未公告開放。

市府指出，地方民眾反映，既然有場地，不然就規劃成公園、槌球場、木球場等多功能休憩使用場地，一方面增加在地休憩去處，另方面也可用來聯絡居民感情，不少社區團體對此訴求表達樂觀其成且有所期待，希望市府可加速轉型活化，日後開放更符合大家的使用需求。

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學甲區長張明寶表示，過去一直有收到民眾對此處活化轉型意見，不論是做公園、木球、槌球場等，或是要舉辦活動，都會協助反映里長和社區意見給市府環保局，確保意見受重視。

台南市政府指出，目前場地未開放，僅做基礎清潔養護工作，若地方民眾對場地使用用途有更多元想法，會採納為後續用途評估調整，至於外界關切工程設計部分，填實用的再生粒料，經環保局開挖送環保署檢驗，結果均符合中央規範，且為配合中央推廣循環再生的政策方針。（編輯：謝雅竹）1120312