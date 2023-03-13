更多編輯台推薦新聞：
2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

圖輯／經典賽台灣隊回顧 張育成滿貫砲全場敬禮、吳念庭林子偉開轟
運動

圖輯／經典賽台灣隊回顧 張育成滿貫砲全場敬禮、吳念庭林子偉開轟

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
楊紫瓊成奧斯卡首位亞裔影后 締造影史紀錄
首頁 / 地方

低溫又逢乾旱 阿里山櫻王估3/25才盛開

2023/3/13 09:59（3/13 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿里山花季已展開，阿里山櫻王染井吉野櫻（圖）仍含苞待放，預估到3月25日才會盛開。中央社記者蔡智明攝 112年3月13日
阿里山花季已展開，阿里山櫻王染井吉野櫻（圖）仍含苞待放，預估到3月25日才會盛開。中央社記者蔡智明攝 112年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）阿里山花季已展開，阿里山櫻王染井吉野櫻仍含苞待放，嘉義林管處指出，今年3月氣候比往年冷，加上乾旱，預估櫻王25日才會盛開，但會開得很漂亮。

嘉義林管處阿里山工作站技士蕭明學今天告訴中央社記者，今年3月比往年冷，這幾天阿里山晚上都降至5度以下，加上乾旱沒下雨，預計阿里山國家森林遊樂區阿里山工作站前的櫻王，要到3月25日也就是3月下旬全株才會盛開。

蕭明學指出，櫻王屬染井吉野櫻，前2年得病修剪花枝，今年新芽已長齊，加上乾旱，樹木為了生存，一定會開得很漂亮。

嘉義林管處長張岱說，早期日本人種植在阿里山的染井吉野櫻，因罹患簇葉病逐漸枯萎，2019年起委託專業團隊醫治，已獲得控制，今年花苞數量增加，花況可期。

張岱表示，1913年日治時期，時任「營林局嘉義出張所」的近藤幸吉，十分熱愛櫻花，希望阿里山成為「櫻的名勝」，遂向日本工人募集金錢，從日本買了1900株2年生的染井吉野櫻，在阿里山區廣泛種植，造就了阿里山成賞櫻勝地。

阿里山花季即日起至4月10日，近3000株31種櫻花樹正輪流綻放。（編輯：郭諭儒）1120313

阿里山花季即日起至4月10日結束，近3000株、31種櫻花樹正輪流綻放。中央社記者蔡智明攝 112年3月13日
阿里山花季即日起至4月10日結束，近3000株、31種櫻花樹正輪流綻放。中央社記者蔡智明攝 112年3月13日
#阿里山
#張岱
#蕭明學
張岱
2023阿里山花季登場 百花盛開療癒遊客阿里山遊樂區水山療癒步道 11日啟用
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族