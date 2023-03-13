黃偉哲宣傳美食 備戰8月米其林年度發表會
2023/3/13 13:40（3/13 13:51 更新）
台南市長黃偉哲（左）13日在台南市永華市政中心出席記者會，宣傳台南美食，備戰8月米其林年度發表會。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月13日
（中央社記者張榮祥台南13日電）「米其林指南」去年首度將台南納入評鑑，共27間必比登推介店家及17間入選餐廳，今年又新增4間入選，台南市長黃偉哲今天邀請店家業者出席宣傳，備戰8月米其林年度發表會。
黃偉哲今天在台南市永華市政中心召開記者會，為台南美食宣傳，同時備戰8月米其林年度發表會，希望去年入選店家再度連莊，今年新入選店家繼續努力，力求摘星。
台南市政府在記者會現場邀請台南去年和今年入選的14間店家展示佳餚，包括芋泥紫金雞腿、長盈魚菲力、十全大補雞、府城蝦捲、飄香烤魚、毛式紅燒肉、農家小炒肉、啤酒鴨、黃燜土雞、金銀蛋時蔬、古法燻羊肉等。
黃偉哲表示，台南市政府和店家會密切配合，事先做好米其林規則、規定及評審重視方式等準備，注重食物美味，餐廳擺盤、服務、整體整潔度與印象等，全方位備戰。
他說，市府希望透過各項特訓與講習，讓台南市擁有更多摘星、更多入選，更多必比登，讓「美食之都」美譽發揚光大。
台南市政府發布新聞稿指出，去年台南米其林入選44間店家及今年新公布的4家入選餐廳，類型包含小吃、台菜餐廳、火鍋、燒烤、海鮮、歐陸菜、法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等，展現台南多元飲食風貌。（編輯：卞金峰）1120313
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