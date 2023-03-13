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北市殯葬處再爆弊案 蔣萬安：全力配合檢調

2023/3/13 14:00
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（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市殯葬處再爆弊案，墓地巡山員涉掩護未經許可的違規掘骨、回葬，包庇業者及家屬，恐涉貪污弊端。台北市長蔣萬安表示，會全力配合檢調的調查，絕對勿枉勿縱。

蔣萬安今天視察南港托嬰中心，接受媒體聯訪時被問及台北市殯葬處弊案一事，他指出，廉潔反貪是市政重中之重，絕對會全力配合檢調、勿枉勿縱。

媒體追問，如何看待「KEYPO大數據系統」分析六都市長網路好感度，蔣萬安敬陪末座一事。

對此，蔣萬安表示，台北市府團隊就是全力拚市政，這2個多月來也推出很多讓市民有感的政策，會持續努力。

媒體提問，HBL高中籃球聯賽昨天女子組冠軍賽由淡水商工對決北一女中，蔣萬安說要請隊員吃飯。

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蔣萬安回答，昨天在賽場上遇到新北市長侯友宜，就開玩笑地說輸的一方要請吃飯。比賽結果，淡水商工雖再連霸，但北一女不是體育班、又拚搏到最後一刻，很為她們驕傲「一定會請她們吃Buffet」。

蔣萬安表示，也會再與新北淡水商工協調時間，以學生的時間為主、盡量安排，會兌現承諾；至於會不會邀侯友宜出席，他說非常歡迎，但要看侯友宜的時間。（編輯：戴光育）1120313

#蔣萬安
#侯友宜
#台北市殯葬處
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